Movieplayer.it - Bridgerton 4 protagonista dell'evento di San Valentino di Netflix con Luke Thompson e Yerin Ha

Leggi su Movieplayer.it

e Shondaland hanno annunciato l'dedicato a Sanlegato alla serie, a cui parteciperanno le stara stagione 4. La seriesarà al centro di un fan event organizzato, come gli anni precedenti da, per celebrare San. I protagonistia stagione 4,Ha, saranno coinvolti nell'appuntamento organizzato in collaborazione con Shondaland. L'appuntamento di SantargatoLa piattaforma di streaming ha annunciato che l'annuale è diventata una tradizione die i fan potranno festeggiare la giornata, dando spazio al romanticismo e alla gioia. Il 14 febbraio si potrà quindi assistere a una conversazione condotta da Golda Rosheuvel, interpretea Regina Carlotta, insieme alle starHa, .