Borghi (Sant’Orsola) spiega come reagisce il nostro corpo al freddo, dal mal di gola fino all'infarto

Bologna, 21 gennaio 2024 - In periodi invernaliquello in corso, fatti di temperature rigide accompagnate spesso da pioggia e escursioni termiche notevoli tra l’interno e l’esterno degli edifici, ilpurtroppo finisce spesso per essere il capro espiatorio di molti malanni. Ma è davvero unnemico, in senso assoluto? In molti infatti, per moda o per sfatare abitudini ritenute obsolete, sfidano spesso il. Ma occorre andarci con prudenza, parola del professor Claudio, primario di Medicina Interna dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, che è intervenuto a tutto campo sul tema nel corso della trasmissione di RaiTre ‘Elisir’. Piedi freddi e mal di: sono legati? Dormire a letto vestiti: un bene o un male? Ilfa dimagrire? Gli occhi e il: una correlazione da non sottovalutare Piedi freddi e mal di: sono legati? La risposta dell’esperto è sì: “Il camminare a piedi scalzi –il dottor– li espone alle basse temperature, causando l'innesco di un meccanismo chiamato vasocostrizione: questo meccanismo fa sì che alcune aree ricevano meno sangue, e nel sangue esistono dei meccanismi di difesa, potremmo dire che nel sangue circolante ci sono gran parte delle nostre difese immediate.