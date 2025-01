Bergamonews.it - Atalanta, torna l’aria della Champions: battere lo Sturm per mettere in ghiaccio la qualificazione

Bergamo. Alla ricercaprima vittoria casalinga inLeague per blindare almeno un posto ai playout — e poi si vedrà. L’a sfidare loGraz quindici mesi dopo il doppio scontro nella fase a gironiscorsa Europa League: dolci ricordi, inevitabilmente, visto come poi concluso il cammino. Corsi e ricorsi: in Austria fu 2-2, in casa è stato un 1-0 con gol decisivo di Djimsiti che garantì la certezza di andare avanti, per poi blindare il primo posto poche settimane dopo. Fu il primo passo di una marcia trionfale che ha portato fino a Dublino.Anche quest’anno vincere contro lo(calcio d’inizio ore 18:45) perbbe alla Dea di guadagnarsi la certezza di continuare il cammino, andandosi poi a giocare un posto nelle migliori otto all’ultima giornata a Barcellona.