ASL di Frosinone | incuria imperizia e sporcizia regnano sovrani Da Frosinone a Sora e Cassino

Hanno dell’incredibile le immagini, solo alcune, di come vengono lasciati nell’più totale i locali della Asl di, delle strutture die a.L’allarme è stato lanciato dalla Ugl, attraverso delle note stampa e più volte la segretaria Rosa Roccatani ha toccato questo argomento.Tra tutti il problema legato ai lavoratori e alla loro sicurezza, contestualmente la necessità di restituire all’utenza locali idonei e sicuri.Il discendente da cui fuoriescono odori fognariCosì li abbiamo visti, alcuni di questi problemi, documentandolo fotograficamente, a cominciare dai locali destinati alla pneumologia. Un deposito incustodito di filtri per la spirometria, altri ausili e documenti cartacei, lasciato nella più totale.Per non farsi mancare nulla, dentro una struttura sanitaria che dovrebbe essere impeccabile per quanto riguarda la salubrità, ecco gli odori maleodoranti, con fuoriuscite provenienti probabilmente dalle fogne.