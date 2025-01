Tpi.it - Amore e vendetta – Zorro: le anticipazioni della terza puntata

: le(trama e cast), 21 gennaioQuesta sera, martedì 21 gennaio 2025, su Canale 5 va in onda in prima visione e in prima serata la nuova serie. Un gustoso reboot del celebre super-eroe ante litteram, che appassionerà tutto il pubblico. Considerato uno dei primi eroicultura moderna,vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. Di seguito ledi questa sera.Trama e, minacciato dal popolo di Nah-Lin, cerca di farla evadere dalla prigione; grazie ad uno stratagemma ci riuscirà, ma l’epilogo non sarà quello sperato. Mentre Don Diego continua ad indagare sul ruolo del clan dell’Orso e dell’amico di famiglia Tadeo nella morte di suo padre, scoppia un sanguinoso contrasto tra i poteri forti di Los Angeles: la compagnia russo-americana uccide il Governatore, facendo ricadere la colpa su, e Irina tradisce il direttore.