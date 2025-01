Ilrestodelcarlino.it - Accuse di razzismo e violenza. Pugno dopo presunti insulti, calciatore operato per 7 ore

Per una tripla frattura scomposta, più il distacco della mandibola, Simone è stato sotto i ferri per quasi sette ore. Un’attesa interminabile per i suoi genitori, nel giorno in cui tutto non sembra avere molto senso. "Afzaz vuole chiederci scusa? Nessuno mi ha chiamato oggi, nemmeno la Rubierese". La cronaca è nota: due pomeriggi fa, al ventesimo del secondo tempo, il difensore Ilyas Afzaz ha sferrato unal centrocampista avanzato (occasionalmente) Simone Costa (nella foto, all’ospedale di Parma) del Boca Barco, che vincerà la partita per 3-2. Il motivo del cazzotto partito all’improvviso e a palla lontana, secondo ildella Rubierese e anche secondo la sua società, è che ci sarebbero state "ripetute e gravissime offese a sfondo razzista". Accusa precisa nel comunicato, ma finora non c’è la certezza che davvero Costa abbia insultato Afzaz: c’è la parola del difensore della Rubierese e della sua squadra contro quella della famiglia deldel Boca Barco.