Trump promette azioni rapide su immigrazione e confini al giuramento da presidente

"Fermeremo l'invasione al confine" subito: da lunedì, subito dopo il, "agirò velocemente" per affrontare tutte le crisi con cui sono alle prese gli Stati Uniti. Lo ha assicurato Donaldndo ai suoi sostenitori che metterà "fine al declino americano", ripristinerà l'american dream e lancerà "i quattro anni migliori della storia". Il-eletto è salito sul palco della Capital One Arena evidentemente soddisfatto e raggiante, accolto da un'ovazione. "Con il vostro voto 75 giorni fa avete salvato il Paese. Ereditiamo un disastro a livello nazionale e all'estero", ha detto ai suoi fan. Ma "io mi batterò per voi ogni singolo giorno. Giurerò per voi come 47modegli Stati Uniti", ha aggiunto, impegnandosi a mettere "fine alla guerra in Ucraina, a risolvere il caos in Medio Oriente ed evitare la terza guerra mondiale.