Troye Sivan è un nerd dell' abbigliamento maschile

Considerateuno studente di Prada di prima categoria. In qualità di ambasciatore ufficiale del marchio, ha collaborato con la griffe per una serie di look da tappeto rosso da urlo. Al Met Gala del 2024 ha fatto un cenno agli archivi Prada con un gilet bondage, mentre l'anno scorso ha indossato abiti bianchi trasparenti durante il suo tour e anche al LACMA Art and Film Gala del 2024 ha indossato Prada. E proprio ieri si è presentato alla sfilata Autunno/Inverno 2025 di Prada con un look da.Sopra, indossava un cappotto in pelle marrone con un ampio collo piatto. Sotto, invece un cardigan grigio lavorato a maglia e una polo blu, abbottonata fino in cima. È il tipo di vestibilità pulita, formale e corretta che ci si immagina indossata da un professore universitario degli anni '90 e, per coincidenza, è il genere di cose che Prada ha sempre fatto molto bene.