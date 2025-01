Juventusnews24.com - Tacchinardi svela: «Ho la sensazione che sia nata una nuova Juventus. Dopo la vittoria con il Milan sarà importante una cosa»

di RedazioneNews24le sue sensazioni sullaladei bianconeri contro il: ecco cheha dettoAlessio, a Pressing, ha parlato così della situazione dellail successo per 2-0 contro il.LE PAROLE – «Si è una vista una comunicazione di Thiago Motta più calibrata e incisiva. Laora è bella e incisiva, bella lo è sempre stata anche se non in tutte le partite. Era partita bene, poi ha avuto un periodo di crisi, ma dalla Fiorentina ha avuto dei miglioramenti. Contro Atalanta eho visto una squadra cattiva e che vuole vincere, lo stesso Motta nell’esultanza finalmente l’ho visto molto rabbioso. Laè che per me può essereuna, adesso però dovrà trovare continuità».