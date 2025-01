Sparta Praga Inter probabili formazioni | Frattesi chance dal 1?? Mkhitaryan e Thuram tornano titolari

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo la vittoria di ieri sera a San Siro, ottenuta per 3-1, non senza qualche difficoltà, contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, per l’è tempo di tornare a concentrarsi sulla Champions League che vedrà i nerazzurri impegnati mercoledì sera in trasferta, sul campo dello.Il match dell’Eden Arena della capitale ceca è valido per il penultimo turno della fase a gironi della Champions League, prima di chiudere il 29 gennaio contro il Monaco in casa. Attualmente, in Champions, i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta con il Bayer Leverkusen ma rimangono comunque sesti assoluti nella competizione, posizione che li farebbe qualificare direttamente agli ottavi di finale, saltando il round dei sedicesimi. Lo, invece ha ripreso da poco a giocare in campionato e, per ora nel 2025, ha raccolto due vittorie su due partite.