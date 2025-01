Ilrestodelcarlino.it - Petizioni bloccate da un anno: "La giunta dimentica i cittadini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Raccolte firme ferme da un. È questa l’ultima denuncia dei consiglieri De Lucia ed Aguzzoli di Coalizione Civica che sottolineano il ritardo del Consiglio Comunale riguardo numerosi documenti popolari presentati dainel corso del 2024 e ancora in attesa di discussione, invitando il sindaco e laa garantire tempi certi per la loro discussione. I consiglieri di opposizione, infatti, sostengono che, secondo il regolamento del Comune, una volta che il segretario comunale dà l’ok alla discussione per il consiglio comunale, le proposte civiche hun periodo di trenta giorni per essere discusse, mentre i ritardi arrivano quasi a sfiorare l’. "Queste proposte - dice il consigliere Dario De Lucia - hraccolto l’adesione e l’entusiasmo di centinaia di. Il consiglio comunale deve farsi carico delle proposte che emergono dalla società civile e garantire un dialogo costruttivo.