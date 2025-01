Donnapop.it - Paolo Vallesi e la tragedia della malattia: la scoperta del tumore mentre era in tv

Leggi su Donnapop.it

in passato ha dovuto combattere contro una bruttache ha minato fortemente la sua carriera e ovviamente la sua vita privata. Cosa gli è successo?Leggi anche: «Marco Masini? Tante promesse, ma poi sparito! Amadeus anche.»: famosa cantante su tutte le furieNel 2019 laha lasciato nello sconforto il cantante, ma se inizialmente ha avuto una battuta d’arresto, poi, laha rappresentato un punto di partenza dal quale ricominciare.Cheha avutoha raccontato a Serena Bortone, nello studio di Oggi è un altro giorno, la sua esperienza con lacon cui ha combattuto. Il cantante ha riferito quanto segue: “L’anno in cui stavo partecipando a Ora o mai più mi diagnosticarono un, che era però proprio in fase iniziale, era il 2019.