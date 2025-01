PalaBianchini, iniziate le operazioni di puntellamento della struttura

Leggi su Dayitalianews.com

Sono ufficialmente iniziati i lavori disotto il blocco spogliatoio del Palazzetto dello Sport di Latina. Questa mattina, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e l’architetto Micol Ayuso, dirigente del dipartimento Manutenzioni del Comune di Latina, hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’avvio dellein via dei Mille.Un intervento fondamentale per la sicurezzaIl sindaco Matilde Celentano ha sottolineato l’importanza dell’intervento:“Come anticipato sabato durante l’inaugurazionepiscina open, oggi abbiamo dato il via ai lavori per la rigenerazione del. È un’altra promessa mantenuta dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è restituire alla comunità un impianto natatorio all’interno del palazzetto. I lavori, assegnati il mese scorso, sono partiti puntualmente come previsto dal cronoprogramma.