Michelle Hunziker conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2025

C’è anche un volto noto della televisione italiana alla conduzionesarà infatti una delle conduttrici della 69esima edizione della kermesse canora europea, in programma a Basilea – in Svizzera – con l’attesa finale di sabato17 maggio. Con lei, la musicista Sandra Studer e la comica Hazel Brugger, che saranno padrone di casa anche delle semifinali di martedì 13 e giovedì 15 maggio. L’annuncio ufficiale è arrivato questo pomeriggio all’interno dello speciale organizzato da EBU, con la televisione svizzera SRG SSR, per svelare il trio delle conduttrici. Le tre – viene spiegato – sono state scelte poiché simboleggiano i valori che definiscono la Svizzera: apertura, diversità, multilinguismo e senso di unione. A maggio,, Sandra e Hazal saranno chiamate, infatti, non soltanto a celebrare la diversità dell’Europa, ma anche a portare sul palco i veri valori e lo spirito della Svizzera, un paese noto per la sua apertura, integrazione e comunità.