Medici devono recuperare un fegato per un trapianto all’aeroporto di Capodichino bloccati dai tifosi del Napoli | Costretti ad andare a piedi

Leggi su Dayitalianews.com

La dottoressa Federica Falaschi, medico di Chirurgia epatobiliare edidell’ospedale “Cardarelli” diha pubblicato un post su Facebook per denunciare un episodio sgradevole e anche piuttosto serio. La sera di sabato 18 gennaio si era recata insieme ad un collegadidiperundestinato ad unper un ragazzo in urgenza nazionale. Le operazioni sono però risultate molto complicate poiché lungo viale Comandante Umberto Maddalena, la strada che porta, c’erano centinaia didelche attendevano la squadra azzurra di ritorno dalla vittoria di Bergamo.La ressadiSabato sera si è giocato a Bergamo la partita Atalanta-, che ha visto il trionfo della squadra partenopea per 3-2 che ha suscitato grande euforia tra inapoletani, che si sono dati appuntamentodiper salutare la squadra.