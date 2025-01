Formiche.net - Il Pd di Elly Schlein non ce la fa. Cangini spiega perché

Solo una cosa è risultata chiara dal combinato disposto delle due assise centriste più o meno cattoliche che si sono svolte lo scorso sabato ad Orvieto e a Milano: il Pd dinon ce la fa. Ha recuperato qualche elettore di sinistra deluso, ma non ha alcun appeal sull’elettorato moderato un tempo detto “riformista” e da tempo incline all’astensione. Ma soprattutto non ce la fa. È poco credibile come leader di parte, non lo è affatto come federatrice del cosiddetto Campo largo e, di conseguenza, come candidata naturale del (centro?)sinistra alle prossime elezioni politiche. Romano Prodi, che i tempi delle primarie con cui il Partito democratico si consegnò a una leadership ad esso tanto estranea quanto esterna fu considerato il regista occulto di quell’exploit, ha detto che “da due anni il Pd è muto”.