Ilfattoquotidiano.it - Il mio cattivo maestro Franco Piperno: insieme abbiamo governato Cosenza, con lui tornò viva

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da quandoci ha lasciati non riesco a trovare le parole per esprimere dei sentimenti, so solo che non è facile lasciarlo andare. Ci provo per dire che tra le prime cose che mi sono venite in mente di lui sono le api, le aveva nel suo giardino, affascinato com’era dal loro essere un sistema complesso, una comunità.A lui mi legava un antico rapporto personale prima ancora che pubblico. Ho avuto la fortuna di incrociare un rapporto personale, direi quasi familiare, con uno pubblico, fatto d’un sentire comune, una fratellanza. Qui però voglio ricordarne l’aspetto pubblico, municipale, legato alla città die agli anni in cuil’governata.Al Comune io ci sono arrivata con lui, nel 1993, assessore alla Cultura nella prima sindacatura Mancini, quando per la sua segreteria politicao/organizzativa volle una sorta di collettivo.