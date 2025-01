Juventusnews24.com - Hancko Juventus già a gennaio? Può aprirsi uno spiraglio per lo slovacco: le ultimissime dall’Olanda

Non è ancora detta l'ultima parola sul fronte David, difensore di proprietà del Feyenoord che il calciomercatoha di fatto bloccato per giugno ma che vorrebbe anticiparne l'arrivo in questo inverno.Secondo Tuttosport il club olandese continua a fare muro di fronte a questa possibilità ma a finesolitamente qualchein questi casi si apre. Così i bianconeri restano in attesa e alla finestra, pronti eventualmente a chiudere qualora ce ne fosse la possibilità.Leggi sunews24.com