Hamilton a Maranello primo giorno da pilota Ferrari | Un sogno guidare in rosso

, 20 gennaio 2025 – “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il miodadella, è uno di quei giorni”. Lunedì 20 gennaio Lewisè sbarcato a. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha varcato i cancelli dello stabilimento intorno alle 10. Ad attenderlo un gruppetto di tifosi e curiosi. Il post su Instagram Impossibile, anche per un fenomeno del suo calibro, nascondere l’emozione: “Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili – scrive l’exdella Mercedes su Instagram –, ma una parte di me ha sempre custodito ildiin. Non potrei essere più felice di realizzare quel. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.