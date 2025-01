Anteprima24.it - Giovane ferito da colpi di arma da fuoco, indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 19 anni è statodadi armi daa Mercogliano. Secondo le prime informazioni, ilè stato trasportato in ospedale dove uno dei proiettili, che lo ha raggiunto alla schiena, è stato estratto dai sanitari del Pronto Soc. Inon avrebbero raggiunto organi vitali e la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri del comando provinciale del capoluogo irpino che stanno effettuando in queste ore una serie di approfondimenti.Neldella notte sono state sentite alcune persone per arrivare a chi ha premuto il grilletto e hail 19enne alle spalle. I carabinieri sono all’opera anche per accertare se quanto avvenuto ieri sera nel capoluogo sia avvenuto al culmine di una lite. Ancora non ci sono certezze in merito.