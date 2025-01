Zonawrestling.net - GCW: Annunciato il match di ritiro di Sabu

La serata di The People vs GCW all’Hammerstein Ballroom di New York ha attirato moltissimi fan, che come spesso accade sono accorsi in una delle location più iconiche della storia del wrestling. E ovviamente, non potevano mancare diverse star della ECW, che sono tornate sul ring nell’arena che è così legata alla storia della federazione. Sono diversi i nomi che hanno preso parte alla serata: Little Guido, Tajiri, Super Crazy hanno fatto squadra contro Arez, Gringo Loco e Jack Cartwheel, mentre l’ex campione mondiale ECW Masato Tanaka è uscito sconfitto dall’incontro con Joey Janela. Ma la vera notizia è arrivata dopo il.Sfida lanciata per il 18 aprileAl termine dell’incontro, infatti, dopo aver invitato il pubblico a rendere omaggio a Tanaka, Janela ha iniziato a promuovere il prossimo Joey Janela’s Spring Break 9, che si terrà il prossimo 18 aprile.