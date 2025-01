È il momento | lo devi sapere Grande Fratello MaVi | confidenze con Tommaso e lui si scioglie

Leggi su Caffeinamagazine.it

Quella di stasera alsarà una puntata da non perdere. Tante sorprese tra potenziali ingressi e ritorni. Nelle ultime ore il comunicato diffuso dalla produzione ha fatto discutere molto ed acceso il dibattito on line. Il pubblico si chiede se la sorpresa annunciata sarà il ritorno di Helena oppure l’ingresso diZorzi e Francesco Oppini, ex concorrenti delVip 4. Non sarebbe una novità assoluta visto che già Stefania Orlando e Eva Grimaldi sono entrati.>>“Guardate Helena, come una.”., Shaila sa già: cosa è successo dopo che Lorenzo l’ha mollataA proposito di Eva Grimaldi, sarebbe ad un passo dall’essere eliminata dal programma. Tra i sette finito in nomination infatti sembra la candidata più debole. Intanto, in attesa di quello che succederà, c’è stato un nuovo confronto tra