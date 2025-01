361magazine.com - Dr. Martens: le ultime novità, con una collezione per San Valentino

Leggi su 361magazine.com

Non manca un pensiero per la festa degli innamoratiÈ stata presentata per la prima volta all’interno della linea sperimentale 14XX, la suola DMXL fa ora parte delladi punta.Le nuove silhouette sono realizzate in morbida pelle Lunar e Rubber Grained con cerniere per facilitare la calzata, cuciture gialle e un passante nero e giallo sul tallone.LaDMXL è disponibile a partire dal 16 gennaio su dr.com e in alcuni punti vendita selezionati.Leggi anche: Dr.x Awake NY: la collaborazioneSANLa nuovapresenta silhouette classiche rielaborate per i cuori più romantici. Suole con plateau, fibbie ornate da piccoli dettagli, sprazzi di stampa leopardata e rosa pastello: perfetti da regalare a voi stesse o a chi amate.L'articolo Dr.