Donna aggredita sulla tramvia, colpita anche l’autista

Firenze, 20 gennaio 2025 – Oltre al tassista picchiato a sangue, a Firenze c’è stataun’aggressione tra passeggeri a bordo della linea T1 della. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, all’altezza della fermata Arcipressi. Il servizio è stato interrotto per circa 30 minuti. Tutto è accaduto intorno alle 16:30. Secondo quanto ricostruito al momento sembra che un passeggero avrebbe dato in escandescenza aggredendo unache era a bordo della, condotta da un'autista. Quest'ultima avrebbe cercato di difendere la passeggera aprendo la porta del gabbiotto per farla entrare, ma sarebbe statacon un pugno.e la passeggera sono state portate in ospedale. Sul posto insieme ai sanitari è intervenutala polizia.