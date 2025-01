Continuano gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati | decine le segnalazioni al Cufom

Leggi su Ilfaroonline.it

20 gennaio 2025- Sonole, del volo di straninon, che sono giunte dalle più disparate località italiane, al Centro Ufologico Mediterraneo, a partire dalla fine di novembre 2024 e, tuttora,ad arrivare ai contatti del, coincidendo temporalmente, in pratica, con quelle del New Jersey negli Stati Uniti d’America. In particolare, si è avuto un notevole incremento, della presenza di uap che, stranamente, diversamente dalla casistica consolidata, per la quale gli ufo sono completamente silenziosi, emettono strani rumori a volte molto cupi.Toscana, Piemonte, Puglia, Campania, Sicilia, Lombardia, Umbria, Lazio, Calabria e Basilicata, sono alcune delle regioni interessate. Nei prossimi giorni, saranno pubblicati video e foto degli ufo in questione.