Como-Udinese 4-1, al Sinigaglia festival di gol e rossi

, 20 gennaio 2025 - Al termine del primo tempo, grazie al 2-0 firmato da Diao e Strefezza rispettivamente all'inizio e alla fine della frazione, il match sembrava aver preso nettamente e meritatamente la via del. La ripresa si infiamma subito quando Payero dimezza lo svantaggio e Goldaniga si becca due gialli nel giro di 6': il power play per i friulani dura poco, perché poi dall'altro lato Solet lo imita, facendo ancora peggio e andando fuori con due gialli in 4'. Nel ping pong di emozioni e capovolgimenti di fronte manca l'autogol e lo sforna Bijol, che riporta così suo malgrado il doppio vantaggio al. Vantaggio che diventa triplo in pieno recupero, quando Paz si unisce alla festa dei, che assiste a una vittoria molto importante dei suoi, ora a 22 punti e bravi a rispondere al successo del Cagliari.