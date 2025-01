Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, l’ucraina Svitolina non stringe la mano alla russa Kudermetova: ‘Si dimentica che la guerra è ancora in corso’

Aglidi Melbourne nessuna stretta dial termine del match tra la tennista ucraina Elinae laVeronika, vinto dprima (6-4, 6-1 il risultato finale) che aveva fatto fuori Jasmine Paolini nel precedente turno. Un successo che consente a, numero 27 al mondo della classifica Wta, di accedere ai quarti di finale. A fine partita il tradizionale gesto di fair play non è stato compiuto, come annunciato dal maxischermo del campo che ha invitato il pubblico al “rispetto” di questa scelta.si è quindi diretta verso l’obiettivo di una telecamera, dove ha scritto il messaggio “lo spirito del” e ha disegnato un cuore.“Mi sento responsabile di trovare un modo per vincere le partite, per portare un po’ di luce, una piccola vittoria al popolo ucraino.