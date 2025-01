Tarantinitime.it - Assunzioni in Sanità, Volpe (OPI Taranto): “necessario fare presto, ma soprattutto conoscere il fabbisogno assunzionale richiesto dalle Asl. Presto incontrerò il DG Colacicco”

Tarantini Time QuotidianoIn queste ore sono giunte agli idonei del concorso unico regionale per infermieri di Bari le richieste di disponibilità all’assunzione in attuazione della legge regionale 27/2024 di proroga delle graduatorie concorsuali scadute e in scadenza nell’anno 2024.Una vera boccata d’ossigeno per lapugliese, “ma èprocedere immediatamente alleilper la provincia di” afferma il Presidente dell’Ordine degli Infermieri di, dott. Pierpaolo. “Abbiamo gli ospedali al collasso, la carenza di Infermieri è importanteal Presidio Ospedaliero SS.Annunziata didove ogni giorno si vive una situazione emergenziale.Senza contare la condizione critica in cui versa il Presidio Valle d’Itria di Martina Franca.