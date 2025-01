Ilrestodelcarlino.it - Addio alla Motorizzazione civile. Sede cesenate chiusa a sorpresa, tutti i servizi centralizzati a Forlì

chetichella, senza nessun comunicato ufficiale, ladi Cesena dellaha chiuso. Dal 7 gennaio allo sportello della struttura in piazzale Giovanni Agnelli a Pievesestina, zona fiera, non c’è più alcun dipendente, per presentare le pratiche bisogna rivolgersidi. All’ingresso non ci sono cartelli che segnalino la chiusura, ma nella targa metallica che segnala l’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 sono stati cancellati gli orari. I dipendenti delladi Cesena sono stati trasferiti gradualmente a, che è diventatadirigenziale con funzioni di coordinamento degli altri uffici romagnoli (Ravenna e Rimini), come si rileva nel sito della direzione generale territoriale del nord-est della