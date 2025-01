Liberoquotidiano.it - "Va bene un c...": Sara accetta l'offerta, arriva una valanga di insulti dopo Affari Tuoi

Adè la serata di, la pacchista dell'Umbria. Nella puntata andata in onda sabato 18 gennaio, paccopacco la concorrente stupisce Stefano De Martino che assiste a una partita surreale. I pacchi blu vanno via senza difficoltà, mentre i rossi restano lì sul campo a ingolosire. Ma quando il gioco si fa duro, la concorrente comincia a tirare indietro la gamba, come si usa dire nel gergo calcistico. Infatti comincia a perdere i pacchi pesanti, tra cui quello da 300.000 euro, e inizia a farsi sedurre dalle offerte del dottore. Prima ne rifiuta almeno due pesantissime, di cui una oltre i 40.000 euro. ma è sul finale, quando ancora ci sono i 200.00 euro in gioco che la concorrente cede all'da 51.000 euro. Una mossa per assicurarsi un bottino pesante ma che le lascia l'amaro in bocca: infatti nel suo pacco c'erano proprio i 200.