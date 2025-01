Cityrumors.it - Trump alla Casa Bianca: sicurezza e immigrazione in primo piano | Cosa cambia a Clinton Hill: la “Lampedusa” di New York

Leggi su Cityrumors.it

Il 20 gennaio Donaldsi insedieràin qualità di 47° Presidente USA:in.Donaldtira a lucido il suo completo migliore e prepara la cravatta rossa. Tra 24 ore si torna in scena, il magnate americano sarà insediato ufficialmentein un passaggio di consegne con Biden tutt’altro che sereno. L’ormai ex Presidente degli Stati Uniti, nel suo ultimo discorso da incaricato, ha parlato di tempi bui e nostalgie pericolose.dritto su(Ansa Foto) – Cityrumors.itIl riferimento èpolitica rigida di, in particolare rispetto a. Il principale rappresentante dei Repubblicani, infatti, è pronto a dare un taglio netto con il passato. Espulsioni di massa e non solo: cambierà profondamente il concetto di accoglienza in USA.