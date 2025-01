Gqitalia.it - Sinner-Rune domani ci terrà incollati alla tv

Gli Australian Open entrano nel vivo e Jannikc'è. Dopo aver battuto Marcos Giron in tre set, lunedì 20 gennaio incontra il danese Holgeragli ottavi di finale. Poteva andargli peggio, poteva incontrare Taylor Fritz, numero 4 al mondo, ma l'americano è stato superato da Monfils. Eccoci, quindi, tutti davantitv per goderci la sfida tra Jannike Holger, il primo ostacolo davvero impegnativo del suo cammino in Slam.Dove vederein streaming agli Australian Open, gli ottavi di finale più attesi a MelbourneTutte le partite degli Australian Open 2025, compreso il match di lunedì 20 gennaio (a un orario ancora da definire) tra Jannike Holger, potranno essere seguite in tv e in streaming dall'Italia: in particolare le dirette saranno disponibili su Eurosport (canali Sky 210 e 211), e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV.