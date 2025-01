Lapresse.it - Sci, Federica Brignone vince il SuperG di Cortina

si conferma in ottima forma e conquista ildi, tappa di Coppa del Mondo. L’azzurra ha preceduto di 58 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 1?08 l’altra elvetica Corinne Suter. Ai piedi del podio Elena Curtoni mentre Sofia Goggia vincitrice della discesa di ieri, si è piazzata settima a 1?25 dalla.FEDE FA 3??1??!!!Come le vittorie in Coppa del Mondo!!! ?14 in gigante11 in5 in combinata 1 in discesaNumeri P-A-Z-Z-E-S-C-H-I ??#ItaliaTeam @Fisiofficial @Fedepic.twitter.com/JlVNbLrh7O— ItaliaTeam (@ItaliaTeamit) January 19, 2025Tomba: “e Goggia sono le regine di” “Grande giornata, grande Fede e Sofia ieri. Cosa devo dire, sono le regine di. Aspettiamo gli uomini, ma le donne sono davvero grandi.