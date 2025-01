Juventusnews24.com - Risultati Serie A: torna al successo il Cagliari, solo 1-1 tra Parma e Venezia. Come sono andate le gare delle 15

di Redazione JuventusNews24A,a vincere ilche batte il Lecce, vince ille due partiteLaA non si ferma e, il giorno dopo la vittoria della Juve sul Milan, alle 15 sigiocate altre due partite. In campo-Lecce, cheterminate rispettivamente con idi 1-2 e 4-1.Al Tardini pari di rigore dopo un'ora con le massime punizioni di Pohjanpalo ed Hernani, poi da lì il risultato non cambia. Goleada invece per i sardi, con le reti di Gaetano, Luperto, Zortea e Obert (inutile la rete ospite di Pierotti).Di conseguenza la classifica cambia così:Napoli 50 (21)Inter 44 (19)Atalanta 43 (21)Juventus 37 (21)Lazio 36 (20)Bologna 33 (20)Fiorentina 32 (19)Milan 31 (20)Roma 27 (21)Udinese 26 (20)Genoa 23 (21)Torino 22 (20)21 (21)Lecce 20 (20)Empoli 20 (20)20 (20)Como 19 (20)Verona 19 (20)15 (20)Monza 13 (20)