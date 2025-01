Terzotemponapoli.com - Politano sul retroscena del gol: Le Parole di Conte e la Forza del Gruppo

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un Gol AttesoMatteo, esterno offensivo del Napoli, ha vissuto una serata speciale durante la vittoria contro l’Atalanta. Il suo gol, arrivato dopo un periodo di attesa, è stato il sigillo di una prestazione collettiva straordinaria. “Oggi ci tenevo a tornare al gol, era un po’ che mi mancava”, ha dichiaratosubito dopo il match. L’esterno ha sottolineato quanto fosse importante, oltre che per la sua carriera personale, anche per il morale della squadra, che ha sempre bisogno dei contributi di tutti i suoi elementi. Il mister Luciano Spalletti ha chiesto molto movimento da parte di tutti i giocatori offensivi, eha messo in pratica gli insegnamenti, con un taglio ben eseguito che ha portato al gol. Una rete che, secondo lui, segna uno dei migliori momenti della stagione della squadra partenopea.