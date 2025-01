Ilrestodelcarlino.it - Plauso bipartisan, ma per la destra è "dietrofront"

La Lega parla di "mea culpa", Fratelli d’Italia di "dietrofont" del sindaco, ma in generale la scelta di esporre la bandiera israeliana di fianco a quella palestinese e quella della Pace trova ildei politici bolognesi. A promuovere la decisione, c’è il senatore Pier Ferdinando Casini (nella foto): "‘Due popoli e due Stati’ è la vocazione tradizionale della politica estera italiana ed è il rinnovato impegno che dobbiamo assumere oggi. Non basta un accordo di cessate il fuoco emergenziale: è necessario intraprendere con coraggio la strada della convivenza stabile e duratura. Il gesto simbolico del Comune sia di auspicio per tutti". Soddisfatto il senatore di Azione Marco Lombardo che proprio la settimana scorsa avevo chiesto pubblicamente a Lepore "di rivedere l’approccio unilaterale sul conflitto mediorientale.