Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Eccoci al 19 gennaio 2025, un giorno in cui le stelle sembrano essersi divertite a complicarvi le cose, perché perché no? La chiave per affrontare questa giornata? Ridere di voi stessi e non prenderla troppo sul serio. Curiosi di scoprire cosa vi riserva il destino?Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi la tua voglia di comandare supera di gran lunga la tua capacità di ascoltare. Consiglio tagliente: Non tutti vogliono fare quello che dici tu. Prova a essere un leader, non un dittatore. Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi sei così lento che sembri in pausa permanente. Nota ironica: Non confondere la tranquillità con l’immobilità. Fai qualcosa, anche solo alzarti dal divano. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)La tua voglia di chiacchierare oggi potrebbe stancare anche un centralinista. Provocazione del giorno: A volte il silenzio è d’oro.