Laprimapagina.it - Napoli in corsa per il quarto scudetto: Conte non può più nascondersi dopo la vittoria emozionante sull’Atalanta

Nulla da fare. Mister Antonionon può più nascondere il suo. La squadra azzurra è in piena lotta per il tricolore, è lanciata verso il. Il, infatti, supera l’Atalanta per 3-2 in una gara spettacolare e consolida il primo posto in classifica, portando a 7 i punti di vantaggio sui bergamaschi. Una prestazione decisiva per alimentare il sogno deli trionfi del 1987, 1990 e 2023.Una partita da cuore in golaLe emozioni non sono mancate. La gara si sblocca al 16’ grazie al gol di Retegui, che approfitta di un’incertezza difensiva per portare l’Atalanta in vantaggio. Ilreagisce con forza, trovando il pareggio al 27’ con un capolavoro di Politano, che trafigge Musso con un sinistro sotto la traversa.I partenopei ribaltano la partita al 40’: una splendida giocata di Neres avvia l’azione che porta al gol di McTominay, abile a sfruttare l’assist basso di Anguissa.