Mister Movie | Che Tempo Che Fa | Ospiti Puntata 19 Gennaio da Papa Francesco a Max Pezzali

Il programma televisivo CheChe Fa, condotto da Fabio Fazio, torna anche stasera, 192025, con un nuovo appuntamento ricco didi grande rilievo. La trasmissione, che si terrà alle 19:30 su Nove, continua a essere un punto di riferimento del talk show italiano, caratterizzato dalla partecipazione di personalità provenienti da vari settori, dall’attualità alla cultura, e dalla presenza costante di volti noti come Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.: Un Ospite SpecialeTra glipiù attesi figura, che ritorna in trasmissione per la terza volta. Il pontefice, già ospite nel 2022 e nel 2024, si presta ancora una volta a un’intervista esclusiva che promette di suscitare grande interesse nel pubblico. La sua presenza in CheChe Fa è sempre un momento significativo, e l’attesa per il suo intervento è palpabile.