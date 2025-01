Ilrestodelcarlino.it - Lupi e cinghiali nei centri abitati: “Aumentano gli episodi predatori”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 19 gennaio 2025 – Sempre più animali selvatici in città. Gli ultimi avvistamenti sono stati segnalati a Monte San Martino, a ridosso del centro abitato; in uno di questi, un lupo ha aggredito un animale domestico uccidendolo. Poi ci sono i, che causano incidenti stradali e danni all’agricoltura. Per una questione di sicurezza in alcuni Comuni, come Tolentino e San Severino, i sindaci hanno disposto l’abbattimento, per cercare di contenere il numero. La convivenza tra uomo e fauna selvatica è possibile? Il biologo del Parco nazionale dei Sibillini Alessandro Rossetti spiega quali sono le misure che l’ente mette in campo.si stanno avvicinando sempre di più aiurbani. Perché? “Gli animali selvatici esplorano il territorio soprattutto alla ricerca di cibo, che può essere rappresentato anche da alimenti di origine antropica, come i rifiuti; non sorprende quindi che animali molto diffusi come il cinghiale o che, come il lupo, sono aumentati negli ultimi decenni, possano frequentare anche i”.