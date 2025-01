Formiche.net - L’identikit del lobbista 2.0 disegnato da Mannheimer

I public affairs sono un mestiere complesso, che richiede grande capacità di individuare le giuste priorità, di cambiare prospettiva, di adattarsi a cambiamenti molto frequenti e rapidi. Il rischio di trovarsi esposti a rischi inaspettati è spesso più alto dell’opportunità di poter contare su una persona coi contatti giusti, semplicemente perché quei contatti potrebbero essere forse giusti oggi, ma con ogni probabilità non basteranno domani. Per funzionare al meglio, i public affairs richiedono allineamento in molti livelli dell’azienda, e non concentrazione del talento in uno o pochissimi suoi componenti.Questa considerazione si riflette anche nei criteri di selezione di persone addette alla gestione dei public affairs, esterne o interne che siano. Spesso le aziende utilizzano quali primi criteri per valutare un candidato o un’agenzia di consulenti la sua esperienza nel sistema politico e la sua rete di contatti.