Inter-news.it - Inter, il calendario manda segnali! Dopo gennaio tour micidiale – TS

Leggi su Inter-news.it

L’avrà una finepieno di impegni ma favorevole sulla carta. Tuttosport analizza la situazione in casasottolineando l’importanza di dover far bene adesso.BIVIO – L’non perde da ben 14 incontri di campionato. L’ultima sconfitta risale al derby perso a settembre, poi tutte vittorie e 3 pareggi. Parlare di match fondamentale apotrebbe sembrare eccessivo. Ma i nerazzurri si trovano ad un bivio dove non sono più ammessi passi falsi. La finale persa a Riyadh contro i cugini sembra aver creato una piccola crepa nella squadra nerazzurra, aggravata ulteriormente dai numerosi infortuni. Le continue alternanze e sostituzioni chirurgiche di Simone Inzaghi non hanno scongiurato un’ infermeria piena. A questo punto della stagione, tre punti questa sera significherebbero più morale e rimanere attaccati al treno scudetto.