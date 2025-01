Ilgiorno.it - Da un garage allo spazio. Sulle “stazioni di terra“. Leaf Space è lanciatissima

"Ogni anno vengono lanciati in orbita migliaia di satelliti, ma la maggior parte degli operatori ha bisogno di un sistema semplice ed efficiente per scaricare ai dati acquisiti", spiega Cristina Zanchi, amministratore delegato di. Ed è proprio qui che entra in gioco la “scale-up“, fondata nel 2014 al Politecnico di Milano e oggi tra i leader nel settore. Con un software di controllo sviluppato dall’azienda e una rete globale di 31di, interamente di proprietà,offre ai clienti un accesso sicuro ai dati in orbita e un trasferimento veloce e affidabile. In genere si tratta di immagini del pianeta, che gli operatori utilizzano o vendono ad altre società che vogliono ad esempio prevenire disastri ambientali o monitorare le navi in giro per il mondo. "La società nasce dall’idea di cinque laureandi in ingegneria aerospaziale - racconta Zanchi, 56 anni, da poco al vertice didopo le esperienze nel settore delle telecomunicazioni –.