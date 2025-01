Oasport.it - Ciclocross, Van Empel torna alla vittoria a Benidorm, Brand difende il primo posto in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Un altro successo per Fem Van. La campionessa delin carica si aggiudica il nono appuntamento didelbruciando allo sprint finale Lucinda, l’unica a tenere sempre e comunque le sue ruote e mettendo una mano sul titolo, mantenendo 51 punti di vantaggio sulla sua avversaria a due gare dal termine.Una gara più compatta del previsto, poiché per lungo tempo prevale l’equilibrio. Non si riesce a fare selezione nel circuito iberico, tanto che all’ultimata il gruppo principale è comda una decina di unità, in cui è presente anche Sara Casasola. Nell’ultimo mezzo giroprova a scremare il gruppo, poi nelle ultime curve Vanpassa avanti e imbocca avanti l’ultimo rettilineo conche prova il sorpasso senza riuscirci. Terzoper Marie Schreiber avanti a Marianne Vos, mentre Sara Casasola chiude settima, assieme a Zoe Backstedt che perde un po’ di terreno in classifica, ma avanti a una opaca Ceylin Del Carmen Alvarado, al rientro in gara e soltanto ottavafine.