Serie C Femminile La Jesina Aurora chiude il girone d’andata in trasferta ad Isera | il prepartita con Sofia Montesi

Le leoncelle vogliono tornare a vincere dopo lo 0-0 contro il Villorba Treviso perre iltra le prime sei: la giovane leoncella, convocata nella Selezione Regionale Under 20, ci presenta la sfida e parla della stagione della squadraJESI, 18 GENNAIO 2025/ Ultimo appuntamento deldella, con la quindicesima giornata delB in programma in questo fine settimana.Un turno di campionato importante per la, che punta a ripartire dopo lo 0-0 del Carotti contro il Villorba Treviso della scorsa giornata. Una prestazione non esaltante quella delle leoncelle, che pur non rischiando nulla non sono riuscite ad incidere in fase offensiva, concludendo a reti bianche la gara.C’è dunque tanta voglia di rifarsi questa domenica nellain Trentino in casa dell’