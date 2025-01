Oasport.it - Paolini-Svitolina oggi in tv, Australian Open 2025: programma, orario, partite precedenti

Le loro carriere, sebbene dalle traiettorie ben differenti, sono trascorse all’incirca nello stesso periodo. Eppure quest’è la prima volta di Jasmineed Elinal’una contro l’altra.Fino ad ora torneo tutto sommato tranquillo sia per la toscana, con due vittorie molto tranquille contro Wei e Zarazua, che per l’ucraina, avanti senza patemi contro Cirstea e Dolehide. Per l’ex numero 5 del mondo, già nei quarti a Melbourne in due occasioni, c’è la stessa chance dell’attuale numero 4 WTA: difendere gli ottavi del 2024. Dato curioso:è 11-7 contro le italiane a livello WTA, ma da oltre sette anni (Giorgi) un’azzurra non vince contro di lei. Chiaramente in ciò ha influito lo stop per gravidanza, per il qualeè stata fuori dal circuito per larga parte del 2022 e alcuni mesi del 2023.