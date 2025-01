Oasport.it - LIVE Sinner-Giron, Australian Open 2025 in DIRETTA: torna in campo il campione in carica

08:48 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due, con l'azzurro che si impose in due set sul cemento di Shanghai nel 2023.08:43 Buongiorno e ben ritrovati nella scritta di. Poco meno di 20 minuti all'ingresso in dei due protagonisti dell'incontro.Buonasera e benvenuti nella testuale del match di terzo turno degli tra Jannik e l'americano Marcos. Un precedente tra i due, con l'azzurro che nel 2023 si impose in due parziali sul cemento di Shanghai.