Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2025 in DIRETTA: Goggia trionfa, podio fantastico per Brignone, sbaglia Vonn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLADI WENGEN DALLE 12.3012.25 Domani si torna in pista con il superG. Ma ricordiamo anche che martedì 21 gennaio si disputerà a Kronplatz un gigante che potrebbe rivelarsi determinante per la corsa alla Coppa del Mondo generale.12.23 Sra Thaler salta una porta ed è fuori.12.23che è anche in testa alla classifica dicon 9 punti di vantaggio su Sofia.12.22 Per Federicaprimo, pesantissimoin carriera a. Questa era veramente la sua pista peggiore, ha proprio sfatato un tabù. Sono 60 punti di platino, che le consentono di tornare in vetta alla classifica generale.12.21 Vittoria n.26 in carriera per Sofiain Coppa del Mondo, cui si aggiunge anche l’oro olimpico nel 2018.