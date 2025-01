Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Aiava/Jasika, Australian Open 2025 in DIRETTA: un match di doppio maschile prima del misto azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3°DALL’1.00)5:00 Un saluto a tutti coloro che sono collegati questa notte. La situazione attuale: Mladenovic/Zhang hanno battuto Stearns/Stefani con un 6-2 6-2 “bugiardo”, nel senso che la partita è durata un’ora e 41 minuti, mentre Chan e Lyudmyla Kichenok hanno sconfitto Dart e Parry più nettamente, 6-0 6-3, e in meno di un’ora. Adesso in campo Salisbury e Skupski: i due britannici, numeri 10 del seeding di, sono sotto di un break (2-3) contro la coppia svedese-olandese Goransson/Verbeek.Buona alba e mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladeldi primo turno del torneo ditra Sarae Andreae Destaneee Omar