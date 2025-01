Sport.quotidiano.net - La Civitanovese in emergenza. Buonavoglia verso il forfait

Piove sul bagnato in casa. Penultima in classifica, con una rosa corta e con capitan Visciano squalificato, è molto probabile che la compagine rossoblù dovrà fare a meno anche di Kevincontro il Roma City. L’esterno offensivo ha rimediato una botta al piede durante l’allenamento. Si tratterebbe di un’assenza pesante perché l’ex Sambenedettese è l’unico in grado di dribblare e garantire rapidità in fase offensiva. Nel contempo, la società rossoblù avrebbe intenzione di provare con Mario Aprea, ala destra classe 2005 che proviene dal Crotone. Considerando che a centrocampo saranno disponibili soltanto Domizi, Capece, Macarof e Giandomenico (con quest’ultimo sul piede di partenza), è possibile ipotizzare una partenza con tre punte nello schieramento iniziale. Nei due match in cui ha guidato l’undici rivierasco, il tecnico Senigagliesi ha optato per il 4-2-3-1, tuttavia con delle scelte così obbligate non è escluso qualche ripensamento.